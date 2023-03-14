Спецназ Польши охранял украинскую делегацию на переговорах с РФ в начале вторжения – СМИ

Польские спецназовцы охраняли украинскую делегацию на переговорах в Беларуси в 2022 году.

Бойцы спецназа Польши обеспечили безопасность представителей Украины на переговорах в белорусском Бресте в конце февраля и начале марта 2022 года.

Об этом сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

По данным журналистов, украинскую делегацию во главе с министром обороны Алексеем Резниковым доставили в Беларусь на вертолете S-70i Black Hawk, принадлежащем авиационной группе воинской части GROM, а охраняли украинскую делегацию операторы воинской части "Командос" из Люблинца, которые сотрудничали с украинским еще задолго до полномасштабной войны.

Полетами украинских чиновников в Брест с польской стороны занимался тогдашний глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и заместитель председателя министерства иностранных дел Марчин Пшидач.

А полеты украинской делегации и российского олигарха Романа Абрамовича на переговоры в Анкару контролировал Якуб Кумох, тогдашний министр в канцелярии президента Польши. Кумох, свободно владеющий турецким языком и послом Польши в Турции, сопровождал украинцев и Абрамовича в Анкару.

"В начале марта не было понятно, могут ли украинцы, которые летели на переговоры в Беларусь, быть уверены в своем возвращении. Польская служба безопасности дала определенные гарантии, что они вернутся невредимыми", – рассказал анонимно один из участников событий.

Принимавшие участие в полетах военные подтвердили DGP, что во время операции был просчитан риск инцидентов. Также было проанализировано, как реагировать на сценарий, в котором была бы какая-то угроза для солдат из страны НАТО.

Источник Dziennik Gazeta Prawna сообщил, что во время переговоров в Бресте россияне предлагали Резникову, чтобы Украина объявила о капитуляции. Однако глава Минобороны Украины якобы "послал россиян по направлению российского военного корабля".

"Кроме того, в результате этих переговоров появились контакты Абрамовича, которые впоследствии помогли в обмене военнопленных с Азовстали на россиян. Сам он, вероятно, боролся за свою жизнь. Он хотел остаться на Западе и в то же время не подвергать себя опасности перед Путиным", – добавил собеседник.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году украинская и российская делегации провели несколько раундов переговоров в Беларуси – 28 февраля, 3 и 7 марта.

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