Спецназовцы дроном-камикадзе уничтожили танк россиян: Генштаб обнародовал видео

Россияне пытались скрыться, но им не очень удалось, отметили спецназовцы.
Спецназовцы Службы безопасности Украины с помощью украинского FPV-дрона уничтожили российский танк.
Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook, обнародовав соответствующее видео.
"Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк захватчиков", – говорится в сообщении.
Россияне пытались скрыться, но им не очень удалось, отметили спецназовцы.
Украинский FPV-дрон vs российский танк Спецназовцы Центра спецопераций «А» Служба безопасности Украины уничтожили дроном-камикадзе еще один танк оккупантов. Россияне пытались скрыться, но им не очень удалось. А мы продолжим уничтожать захватчиков до полной Победы.Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Суббота, 11 марта 2023 г.
Напомним, с 24 февраля 2022 года до 11 марта 2023 года ВСУ уничтожили 158 000 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1010 российских военных.
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