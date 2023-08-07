Спецназовцы ГУР продвигаются на левобережье Херсонщины: уничтожили подразделение оккупантов

Вооруженные силы продолжают выбивать оккупантов из временно оккупированных территорий Украины. Спецназовцы ГУР МО Украины проводят успешные операции на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Так, спецназовцы уничтожили подразделение оккупантов на левобережье Херсонщины.

"Бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить урон врагу. Благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений рашистских "ракетных войск специального назначения", — говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра обороны Ганна Маляр рассказала, что в течение прошлой недели оккупационная армия РФ пыталась вернуть под свой контроль территории Харьковской области, утраченные ранее.

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