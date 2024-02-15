Спецназовцы ГУР сожгли радиолокационную станцию РФ вместе с оккупантами (феерическое видео)

Этот радиолокационный комплекс противника осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины.
13 февраля спецназовцы группы ГУР МО Украины "Гуси-9" нанесли удары по российской радиолокационной станции "Каста-2Е2", в результате атаки РЛС сожгли вместе с оккупантами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны и опубликовали видео работы разведчиков.
По данным разведки, в результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери.
Этот радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями РФ.
В ГУР добавляют, что "Каста-2Е2" – это подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора, предназначенная для:
- контроля воздушного пространства;
- определение координат;
- распознавание воздушных целей.
Указанная станция способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их трассовые характеристики и передавать координаты и параметры движения цели в систему управления ПВО. Дальность обнаружения – до 150 км.
Напомним, ГУР обнародовало список наемников из Сирии, завербованных РФ на войну против Украины.
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