Спецназовцы ГУР высадились на Кинбурнской косе: уничтожены десятки оккупантов и их техника (видео)

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях, а на последний установили боевое знамя Военной разведки Украины.

В результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу 9 августа 2024 было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Десантную операцию провели подразделения "Химера", "Аратта", "Стугна", Paragon, "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворова". У последней позиции захватчиков воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.

"Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины", – подчеркивает ГУР.

Напомним, ранее украинские разведчики выполнили ряд тайных задач на Тендровской косе в Херсонской области. Операции ориентированы на долгосрочную перспективу.

Читайте также: