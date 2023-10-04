Спецназовцы ГУР десантировались на Крымском полуострове. Соответствующая спецоперация была зафиксирована на видео.

Украинские спецназовцы высадились в Крыму и нанесли огневое поражение российским захватчикам.

Видео спецоперации показали в ГУР Минобороны.

"Спецназначенцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам! Крым будет украинским!" — говорится в сообщении разведки.

Спецназовцы ГУР высадились в Крыму и нанесли удар по оккупантам: видео

На видео видно, как украинские спецназовцы на небольших лодках подошли к крымскому побережью и высадились там. Впоследствии они предстали перед камерами с сине-желтым флагом. Какую именно задачу ГУР выполняли в Крыму, точно неизвестно.

Напомним, 4 октября крымчане заметили в небе два российских истребителя, направлявшихся на северо-запад. Это произошло после того, как в оккупированном Красноперекопске (Крым) раздался взрыв.

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