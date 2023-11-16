Спецназовцы Нацгвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожили группу оккупантов, занявших чужой дом: видео

Группа М2 отряда спецназначения Нацгвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожила группу оккупантов, занявших чужое здание.

Эффектное видео обнародовал журналист Юрий Бутусов в Telegram.

"Группа окупантов, занявшая дом наших сограждан на временно оккупированной территории, получила заслуженное наказание в виде дрона-камикадзе под пилотированием оператора группы М2, который со всем присущим украинцам гостеприимством "поздравил" россиян с новосельем", — написал журналист под видео.

Спецназовцы Нацгвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожили группу оккупантов, занявших чужой дом с помощью дрона-камикадзе уничтожили группу оккупантов, занявших чужой дом

Напомним, нацгвардейцы на юге уничтожили лодку с пятью оккупантами. Кроме того, одесские гвардейцы также уничтожили комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М. Это уже третий ликвидированный комплекс в течение двух месяцев.