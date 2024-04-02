Спецназначители ЦСО "А" СБУ "разобрали" вражескую пехоту тепловыми FPV- дронами.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ и обнародовал видео.

"Наши воины обеспечили оккупантам по-настоящему взрывное настроение – все они продолжили "after party" уже на концерте у кобзона. Работаем дальше до полной Победы!" – говорится в сообщении под видео.

Спецназначители ЦСО «А» СБУ «разобрали» вражескую пехоту тепловыми FPV-дронами Спецназовцы ЦСО «А» СБУ «разобрали» вражескую пехоту тепловыми FPV-дронами Наши воины обеспечили оккупантам по-настоящему взрывное настроение – все они продолжили «after party» уже на концерте у кобзона Работаем дальше до полной Победы! Опубликовано Служба безопасности Украины Вторник, 2 апреля 2024 г.

Напомним, воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вплотную к линии фронта обустроили мастерскую по изготовлению смертельных дронов для кафиров , чтобы непрерывно перекрывать нехватку боеприпасов для украинской артиллерии.