Спецназовцы СБУ "разобрали" оккупантов, которые мчали на штурм: появилось видео

Спецназовцы СБУ "разобрали" оккупнатов, которые мчали на штурм.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Это была действительно ювелирная работа операторов fpv-дронов ЦСО "А" СБУ. Они остановили вражескую пехоту еще до того, как она пошла на штурм позиций наших побратимов из Вооруженных Сил Украины. А меткие удары по позициям оккупвантов навсегда похоронили россиян в украинской земле", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области вражеские пехотинцы идут в атаку на экзотическом колесном транспорте.

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