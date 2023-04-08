Спецназовцы СБУ уничтожили на скорости БМП окупантов с помощью дрона-камикадзе (видео)

Силы обороны уничтожили вражескую технику вместе с военными странами-агрессорами.
В сети опубликовали кадры, на которых спецназовцы СБУ уничтожают с помощью дрона-камикадзе российские БТР и БМП.
Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, как украинский дрон-камикадзе настигает российскую бронетехнику и врезается в нее.
Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный показал работу украинских артиллеристов на самоходных гаубицах AHS Krab (САУ "Краб").
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклады о ситуации на фронте.
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