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Спецназовцы СБУ устроили "небесную кару" оккупантам при помощи FPV-дронов: появилось видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Спецназовцы СБУ устроили "небесную кару" оккупантам при помощи FPV-дронов: появилось видео

FPV – дроны, имеющие приспособление, с помощью которого оператор видит картинку с камеры БПЛА с помощью очков, а не с дисплея планшета/Фото: heroesukraine.org

Украинские бойцы поразили вражеский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем, "Град", два "Камаза", ПТРК и солдат армии РФ.

Спецназовцы Службы безопасности Украины устроили "небесную кару" оккупантам при помощи FPV-дронов.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное прессцентром СБУ в Facebook.

"Наши бойцы работают на самых горячих направлениях, ежедневно отправляя российских захватчиков вместе с их военной техникой на "концерты Кобзона". На этот раз были поражены: бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем, "Град", два "Камаза", ПТРК и живая сила противника", — говорится в сообщении под видео.

Спецназовцы СБУ уничтожают врага с помощью FPV-дронов

Спецназовцы СБУ уничтожают врага с помощью FPV-дронов

Что такое FPV-дроны

Дроны FPV – это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View – сокращенно FPV). Режим FPV – это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части беспилотника. 

Военные активно используют FPV дроны-камикадзе благодаря их высокой, почти "снайперской" точности. Благодаря очкам, операторы видят местность вокруг беспилотника, как-будто сидят в его "кабине", и ни на что не отвлекаются. В отличие от мониторов или экранов смартфонов очки не создают бликов, поэтому их можно использовать даже в солнечную погоду. В умелых руках такие дроны очень маневренны, могут быстро менять направление движения и залетать в узкие места, такие как люки танков. Еще одним преимуществом является скорость – некоторые FPV-дроны разгоняются до 170 км/ч и даже больше.

Напомним, что в ВСУ рассказали об успехах в Бахмуте и достижениях "одной из главных целей".

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Дата публикации
Просмотры
1461
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