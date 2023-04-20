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Спецназовцы точным ударом дрона-камикадзе уничтожили сразу 5 оккупантов (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1262
Время на прочтение
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Спецназовцы точным ударом дрона-камикадзе уничтожили сразу 5 оккупантов (видео)

FPV-дрон / Фото: Focus.ua

За беспилотником никто не охотился, не отгонял и не пытался сбить.

Украинские спецназовцы уничтожили пять захватчиков попаданием дрона -камикадзе в грузовик, возле которого стояли российские солдаты.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ".

На видео можно увидеть, как украинский беспилотник подлетел к пяти российским захватчикам.

Интересно, что никто за беспилотником не охотился, не отгонял и не пытался сбить.

Сообщается, что в результате атаки все пять захватчиков были ликвидированы.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли села Галагановка и Леоновка Семеновской ОТГ Новгород-Северского района Черниговской области. Из-за террористических обстрелов погибла 25-летняя девушка, двое мужчин получили ранения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в течение суток российские агрессоры нанесли 17 авиационных ударов и совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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Дата публикации
Просмотры
1262
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