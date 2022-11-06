Спецназовцы точным ударом уничтожили три вражеских БМП на Харьковщине (видео)

Бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три боевых машины пехоты солдат российской армии на Харьковском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Еще три сожжены БМП на Харьковском направлении — работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили целые огнем из 120-мм миномета", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ показали, как превратили военную технику оккупантов в кучу металлолома (видео).

Читайте также: