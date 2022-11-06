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Спецназовцы точным ударом уничтожили три вражеских БМП на Харьковщине (видео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
820
Время на прочтение
1 мин
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Спецназовцы точным ударом уничтожили три вражеских БМП на Харьковщине (видео)

Фото: скриншот с видео

Технику оккупантов уничтожили минометным огнем.

Бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три боевых машины пехоты солдат российской армии на Харьковском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Еще три сожжены БМП на Харьковском направлении — работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили целые огнем из 120-мм миномета", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ показали, как превратили военную технику оккупантов в кучу металлолома (видео).

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Просмотры
820
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