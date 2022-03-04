Спецназовцы уничтожили в Гостомеле боевые машины армии РФ: показали фото боя

Уничтожены 20 единиц техники.

В Гостомеле Киевской области спецназовцы Главного управления разведки Минобороны уничтожили значительное количество бронетехники врага.

Фото с места боя в Гостомеле опубликовала пресс-служба ГУР Минобороны.

#работаетГУР Появились фото с места боя в Гостомеле, во время которого спецназовцы ГУР МО Украины уничтожили... Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Пятница, 4 марта 2022 г.

Отмечается, что спецназовцы совместно с группами сопротивления уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин десанта российской армии.

"Как говорят, уничтожить российскую бронетехнику – всегда по вкусу настоящему казаку", — говорится в сообщении.