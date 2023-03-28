Спецназовцы уничтожили ЗРК оккупантов с помощью дрона-камикадзе (видео)

Спецназовцы СБУ Центра спецопераций "А" уничтожили зенитно-ракетный комплекс россиян "ТОР-М2" с помощью дрона-камикадзе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"На счету наших воинов это уже четвертый "ТОР" только за март! А, между прочим, задача именно этих комплексов — поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км. Так что у нас вопрос: "а что случилось?", — говорится в сообщении.

Спецназовцы СБУ также уничтожили российский "Град", который после попадания дрона превратился в металлолом.

Напомним, в Луганской области пограничники "приземлили" десятый за неделю дрон россиян.

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