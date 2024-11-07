Спецназовец СБУ: глава спецслужбы Василий Малюк регулярно приезжает на передовую

Центр спецопераций "А" (также известный как "Альфа") выполняет на войне чрезвычайно сложные задачи. А к бойцам на фронт регулярно приезжает лично глава СБУ Василий Малюк.

Об этом один из спецназовцев команды "Mich Team" из "ЦСО "А" СБУ рассказал во время эфира программы "От души в душу".

"Центр спецопераций "А" — это машина, которая двигается вперед и дает отпор врагу. Есть задача — есть выполнение. Мы воюем по всему фронту, там где горячее — там мы. О масштабе операций сейчас мы не можем говорить, потому что нельзя открывать врагу все свои секреты", — говорит спецназовец.

По его словам, бойцов других подразделений чрезвычайно мотивирует, что рядом спецназовцы СБУ.

"Вау, да вы что! С нами будет "Альфа"!" — именно такая реакция когда мы приходим на помощь другим подразделениям на передовой. Они знают, что мы специалисты своего дела", – говорит спецназовец СБУ.

Спецназовец рассказал, что бойцов на фронте регулярно посещает руководство Службы.

"Когда мы их видим, у нас становится еще больше мотивации. Еще не было ни одной командировки, чтобы глава СБУ Малюк не приехал к нам. Он почти каждого знает в лицо, всегда находит слова поддержки", — подчеркнул спецназовец.

Напомним, ранее стало известно, что согласно опросу группы "Рейтинг", проведенному по заказу Евросоюза, уровень доверия к СБУ достиг отметки 73% и стал самым большим за весь период Независимости.

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