"Спецоперация" будет продолжаться: Песков сделал циничное заявление о войне в Украине

В Москве заявили, что требования Кремля не изменяются, а так называемая "спецоперация" будет продолжена.

Пресссекретарь Путина Песков заявил, что требования Кремля не изменяются, так называемая "спецоперация" будет продолжаться.

Об этом пишут русские пропагандистские СМИ.

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Песков заявил, что власть в Украине якобы "ушла с переговорного трека", в то время как требования Москвы не меняются. Он снова перевел ответственность за обстрел гражданских объектов нашего государства с оккупантов на ВСУ.

А освобождение украинских территорий в Кремле "будут расцениваться как акт агрессии в отношении России".

"Вся территория “ДНР” в пределах Донецкой области образца 2014 года должны быть освобождены. Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем пригласить всех ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано. Относительно ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно вести себя", — сказал пресс-секретарь Путина Песков.

Напомним, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самой высокой с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

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