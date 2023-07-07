Спецоперация по освободжению Змеиного: ССО показали уникальное видео и рассказали неизвестные подробности

К годовщине освобождения острова Змеиного от российских оккупантов украинские защитники показали уникальные кадры, как происходила военная операция. Также водолаз ССО ВСУ рассказал подробности освобождения этого острова.

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

Как рассказал водолаз ССО, боевые пловцы 73 морского центра специальных операций ССО Украины 7 июля 2022 года на подводных носителях прибыли к Змеином, чтобы проверить наличие противодесантных и противолодочных мин.

После того, как удалось установить проход для лодок, на остров вошли инженеры, проверявшие территорию на наличие мин.

"Там было очень много мин, растяжек, неразорванных снарядов, остатки после детонации этих ракет, которые россияне завезли на остров. Десантно доступные участки тоже были заминированы", – вспоминает воин ССО.

Тогда воины вышли на остров, они установили флаги, проверили технику, которая там находилась и покинули Змеиный.

Военный отмечает, что после того, как защитники Украины зашли на остров, россияне начали наносить ракетные удары. Относительно того, что ему запомнилось, воин вспоминает о телах окупантов под водой.

"Под водой мы видели останки россиян, которых морские жители уже доедали", – говорит он.

ССО показали архивное видео, как удалось освободить остров Змеиный

Напомним, 30 июня 2022 года Силы безопасности и обороны освободили Змеиный от российских оккупантов.

По словам главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, операцию по освобождению Змеиного начали планировать в середине марта 2022 года – она продолжалась в несколько этапов.

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