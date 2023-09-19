Спецоперация "Синица": СМИ узнали, кто в РФ помогал летчику, перегнавшему в Украину Ми-8

Российского летчика Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8, на такое решение могла подтолкнуть его мать.

Как пишет российский Telegram-канал "Baza", к такому выводу пришли российские следователи.

Именно Инна Кузьминова могла организовать его бегство, перед этим выйдя на связь с разведкой Украины.

Инна Кузьминова/Фото: "Baza"

Как пишет "Baza", за несколько месяцев до того, как Максим Кузьминов перегнал вертолет из Курска в Харьковскую область вместе с экипажем, его мать, Инна Кузьминова, бесследно исчезла в Приморье – она ушла в отпуск и перестала выходить на связь.

Как рассказали знакомые семьи, Максим рос без отца, а Инна много работала и часто ездила на заработки в Корею. Воспитанием парня занимался его дед Герман Кузьминов – заслуженный летчик России, разбившийся на вертолете, когда Максиму было 17 лет.

Инна Кузьминова поддерживала карьеру сына, но с началом войны РФ против Украины все изменилось, она сильно переживала, что сына перевели из Приморья к границе с Украиной и признавалась знакомым, что не хочет, чтобы сын шел на войну.

"В декабре Кузьминова стала вести себя замкнуто — она вспоминала, будто "собирается куда-то ехать" и искать Максима. В январе она ушла в отпуск, и больше ее не видели ни коллеги, ни близкие. Лишь позже женщина сообщила, что искать ее не нужно", – пишет издание.

А несколько месяцев спустя Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8.

"Следователи считают, что Максим мог решиться на похищение под влиянием матери. Вероятно, именно она принимала участие в переговорах с представителями спецслужб Украины. При этом, куда Инна уехала зимой и где она находится сейчас, неизвестно", — пишет "Baza".

Российский летчик угнал вертолет Ми-8 – что известно

Украинская разведка провела успешную операцию "Синица" – в конце августа 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов добровольно пригнал из России вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

По словам лётчика РФ, он вышел на связь с украинской разведкой через Telegram-канал в конце 2022-го. Операцию "Синица" планировали около шести месяцев.

На борту Ми-8 было еще два члена экипажа. Максим Кузьминов рассказал, что убеждал их сдаться, однако они отказались. При приземлении они выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая судьба членов экипажа Максима Кузьминова неизвестна, однако отметил, что их могли ликвидировать.

Максим Кузьминов уже в Украине рассказал, что совершал полеты в оккупированные Мариуполь и Бердянска, однако подчеркнул, что не наносил ударов по территории нашего государства.

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