Спецоперация украинских военных в Крыму: эксперт прокомментировал успешные действия нашего десанта

Это уже не первая успешная спецоперация, и они будут продолжаться.

Украинские военные уже не в первый раз высаживались в Крыму. Однако, скорее всего, эти атаки будут усиливаться, количество их будет расти.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“Это не первая высадка десанта. В свое время тот же Буданов участвовал в группе, которая несколько лет назад заходила в Крым, выполняла боевые действия. Тогда это вызвало серьезный резонанс, и у наших партнеров, в частности. Посыпались упреки, что мы решили увольнять Крым военным путем. Потому это не первая и не последняя посадка. Это уже рядовое действие наших спецслужб, разведки, которые форсируют Днепр на левый берег, рейдовые атаки практически ежедневно выполняют несколько таких атак”, — отметил Роман Свитан.

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По его словам, эта рейдовая атака в Крым на выполнение боевого задания была выполнена так же успешно, как и по левому берегу.

“Поэтому, скорее всего, эти атаки будут усиливаться, количество будет расти. В конце концов это приведет к созданию определенного плацдарма на левом берегу Днепра и скорее всего на побережье Крыма. Особенно при западе наших войск в Крым это будет хорошее подспорье для выхода в тыл российским войскам, пытающимся остановить освободительное движение украинской армии в Крыму”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что украинские военные провели спецоперацию в Крыму.

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