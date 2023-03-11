Спецподразделение Kraken уничтожило две башни наблюдения в России, мешавшие Силам обороны (видео)

В частности, одна из этих башен реагировала на любое движение на территории Украины и корректировала российскую артиллерию.

Украинские бойцы спецподразделения ГУР Kraken уничтожили две российские башни наблюдения, расположенные в Курской и Брянской областях.

Об этом говорится в сообщении спецподразделения в Сети.

Так, в Курской области РФ (Крупец) была уничтожена автоматическая башня "Муром". Она могла вести круглосуточное наблюдение в глубину территории Украины на расстояние до 15 км.

Башня реагировала на любое движение на украинской территории, корректировала российскую артиллерию, выполняла сопровождение вражеских диверсионно-разведывательных групп и блокировала деятельность Сил обороны Украины.

В башню "Муром" бойцы Kraken попали из ПТУР с расстояния около 3 км.

В то же время в Брянской области спецназовцы отработали по вражеской башне в Троебортном.

Напомним, Генштаб ВСУ опубликовал видео, на котором спецназовцы СБУ с помощью украинского FPV-дрона уничтожили российский танк.

А в Воздушных силах ВСУ показали видео с моментом уничтожения российской крылатой ракеты во время массированной атаки 9 марта.

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