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Спецслужба РФ или "свои": кто мог устроить "прослушку" Залужного — предположение Свитана

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Спецслужба РФ или "свои": кто мог устроить "прослушку" Залужного — предположение Свитана

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Associated Press

Свитан не считает, что произошла "утечка информации" при попытке прослушать Залужного.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан предполагает, что к прослушиванию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного причастны "свои".

Такое мнение Свитан высказал в интервью OBOZ.UA.

"Нет, вряд ли это именно так (утечка информации – ред.). Тем более, что там есть определенные моменты, которые не допускают снятия информации в определенные моменты. Перед принятием решений это зачищается, проверяется и т.д. Речь идет о недостатках работы некоторых внутренних спецслужб. Думаю, это дело рук кого-то из наших внутренних агентов влияния. Об этом, в частности, свидетельствует то, где и как были найдены эти устройства. Это больше похоже на политические разборки, чем влияние врага. Думаю, здесь скорее условная "безуглая" могла поставить микрофон, чем россияне. А враг мог воспользоваться вторичной информацией, но не первичной", – считает он.

Напомним, у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в кабинете нашли "прослушку". По данным СБУ, устройство установили в одном из кабинетов главнокомандующего.

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Дата публикации
Просмотры
682
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