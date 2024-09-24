Спецслужбы идентифицировали двух оккупантов, которые издевались над украинскими пленными на Харьковщине: фото

Двум российским военным доложено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными.
Прокуратура и Служба безопасности Украины идентифицировали двух оккупантов, которые издевались над украинскими военнопленными при попытке повторного наступления РФ на Харьковщину.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В начале июня 2024 года во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными.
За три месяца кропотливой работы прокуроры совместно со следователями СБУ провели комплекс необходимых следственных действий, установили место и время совершения преступления, а также идентифицировали двух российских военных, которые издевались над украинскими защитниками.
В СБУ сообщили, что речь идет про:
- Алексея Киприна (позывной "Барс") – командира 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил РФ;
- Алексея Кучманова (позывной "Кнавон") – старший стрелок 2-го взвода 3-й стрелковой роты вышеупомянутого военного соединения страны-агрессора.
По данным следствия, в конце мая вблизи села Старица Чугуевского района оккупанты взяли в плен четырех украинских военных. Они закрыли им глаза, связали руки и совершали "конвоирование".
При этом подозреваемые били украинских защитников ногами по всему телу, имитировали казнь путем выстрела из автоматического оружия и применили психологическое давление.
Весь процесс совершения преступления командир снимал на телефон, а после – выложил в Сеть.
Кроме того, правоохранители выяснили, что командир неоднократно публиковал в соцсетях свои фото в военной форме с разных лет с подписью – "на страже Руси с 2014 года". Также есть информация о его многолетней службе в так называемой "милиции" незаконной вооруженной группировки "ЛНР".
Двум российским военным заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.
Напомним, в Сети появилось видео, как российские военные совершили очередное военное преступление. Лубинец заявил, что Красный Крест занял позу "страуса" в вопросе расстрелов украинских пленных.
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