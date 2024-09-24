Спецслужбы идентифицировали двух оккупантов, которые издевались над украинскими пленными на Харьковщине: фото

Двум российским военным доложено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными.

Прокуратура и Служба безопасности Украины идентифицировали двух оккупантов, которые издевались над украинскими военнопленными при попытке повторного наступления РФ на Харьковщину.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В начале июня 2024 года во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными.

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За три месяца кропотливой работы прокуроры совместно со следователями СБУ провели комплекс необходимых следственных действий, установили место и время совершения преступления, а также идентифицировали двух российских военных, которые издевались над украинскими защитниками.

В СБУ сообщили, что речь идет про:

Алексея Киприна (позывной "Барс") – командира 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил РФ;

– командира 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил РФ; Алексея Кучманова (позывной "Кнавон") – старший стрелок 2-го взвода 3-й стрелковой роты вышеупомянутого военного соединения страны-агрессора.

Оккупанты, которые издевались над украинскими пленными во время наступления России на Харьков в 2024 / Фото: Прокуратура Харьковской области

По данным следствия, в конце мая вблизи села Старица Чугуевского района оккупанты взяли в плен четырех украинских военных. Они закрыли им глаза, связали руки и совершали "конвоирование".

Издевательство над пленными на Харьковщине / Фото: скриншот с видео

При этом подозреваемые били украинских защитников ногами по всему телу, имитировали казнь путем выстрела из автоматического оружия и применили психологическое давление.

Издевательство над пленными на Харьковщине / Фото: скриншот с видео

Весь процесс совершения преступления командир снимал на телефон, а после – выложил в Сеть.

Кроме того, правоохранители выяснили, что командир неоднократно публиковал в соцсетях свои фото в военной форме с разных лет с подписью – "на страже Руси с 2014 года". Также есть информация о его многолетней службе в так называемой "милиции" незаконной вооруженной группировки "ЛНР".

Двум российским военным заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Напомним, в Сети появилось видео, как российские военные совершили очередное военное преступление. Лубинец заявил, что Красный Крест занял позу "страуса" в вопросе расстрелов украинских пленных.

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