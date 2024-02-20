Спецслужбы РФ устроили масштабную кампанию: распространяют фейки от имени Сырского

Враг, в частности, распространяет фейки о ситуации на фронте в Украине.

Центр противодействия дезинформации при СНБО совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию России по дискредитации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о главкоме с целью информационно-психологического воздействия на военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ЦПД.

"Деструктивные месседжи РФ продвигают через сеть фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram, созданных российскими спецслужбами. Подразделения информационного противоборства спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО", — говорится в сообщении.

Фейковые страницы Александра Сырского в соцсетях / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

Так, Минобороны Франции обвинило РФ в целенаправленном распространении ложной информации о Франции в контексте развязанной Москвой войны против Украины.

Кроме того, редакция The Washington Post получила доступ к документам по организации Кремля дезинформационных кампаний по всему миру.

У главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть официальная страница в Telegram-канале.

Напомним, Россия запускает в инфополе масштабную операцию против Украины "Перун".

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