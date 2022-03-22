Спецслужбы Украины видят большую вероятность вторжения белорусов несколькими волнами по 5 тысяч человек

Но преуспеть у них почти нет возможности.
Возможность вторжения в Украину из Беларуси очень высока и уже сформирован первый эшалон из около 5 тысяч.
Об этом сообщил в эфире ТСН представитель спецслужб генерал-майор Виктор Ягунов.
Он также отметил, что есть резерв – тоже 5 тысяч, который может быть введен второй волной. Еще 10 тыщ могут войти 3 и 4 волной. Общее же количество белорусской армии 45 тысяч, но только эти 20 тысяч теоретически могут участвовать. Он убежден, что это будет тыловой резерв, обеспечение логистики, охрана тылов...
Ягунов отметил, что несмотря на то, что армия Беларуси не пересекла границу, но уже участвует в войне. Также отметил, что Лукашенко все же колеблется, к открытому вторжению, потому что он понимает, что если пойдут гробы из Украины в Беларусь, никакой ОМОН его уже не спасут. Но у него вся верхушка военная полностью контролируемая Россия, так что он понимает, что уже не контролирует свои войска.
Спецслужащий уверяет, что в планах агрессоров пойти двумя направлениями, чтобы захватить Ровенскую АЭС и попытаться отрезать Варшавскую дорогу, а затем и Чоп-Киев, чтобы в Украину не шла поддержка из Европы. Но он убежден, что «хотелки Путина и Лукашенко – остается только хотелками». Он отметил, что боеспособность белорусов очень низкая, есть какое-то количество, которое тренировалось, чтобы участвовать в миротворческих миссиях. Единственное, где они были - в Казахстане и там было ясно видно их подготовку, над которой насмехались. К тому же у войск очень низкая мотивация, чтобы воевать на территории Украины. Есть данные, что среди тех, кого готовы бросить в бой, есть желание перейти на сторону Украины, или сдаться в плен в случае пересечения границы.
«Белорусы не достигнут цели и будут уничтожены, это не вызывает сомнения», — добавил Ягунов.
Он отметил, что в России проблемы с войсками, поэтому рассматривать вариант, что движение на границе исключительно для отвлечения – нельзя. Но еще одним препятствием может стать то, что белорусам придется обходить нормы Конституции, где указано, что их войска не могут воевать на территориях других государств.
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