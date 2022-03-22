Спецслужбы Украины видят большую вероятность вторжения белорусов несколькими волнами по 5 тысяч человек

Но преуспеть у них почти нет возможности.

Возможность вторжения в Украину из Беларуси очень высока и уже сформирован первый эшалон из около 5 тысяч.

Об этом сообщил в эфире ТСН представитель спецслужб генерал-майор Виктор Ягунов.

Он также отметил, что есть резерв – тоже 5 тысяч, который может быть введен второй волной. Еще 10 тыщ могут войти 3 и 4 волной. Общее же количество белорусской армии 45 тысяч, но только эти 20 тысяч теоретически могут участвовать. Он убежден, что это будет тыловой резерв, обеспечение логистики, охрана тылов...

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Ягунов отметил, что несмотря на то, что армия Беларуси не пересекла границу, но уже участвует в войне. Также отметил, что Лукашенко все же колеблется, к открытому вторжению, потому что он понимает, что если пойдут гробы из Украины в Беларусь, никакой ОМОН его уже не спасут. Но у него вся верхушка военная полностью контролируемая Россия, так что он понимает, что уже не контролирует свои войска.

Спецслужащий уверяет, что в планах агрессоров пойти двумя направлениями, чтобы захватить Ровенскую АЭС и попытаться отрезать Варшавскую дорогу, а затем и Чоп-Киев, чтобы в Украину не шла поддержка из Европы. Но он убежден, что «хотелки Путина и Лукашенко – остается только хотелками». Он отметил, что боеспособность белорусов очень низкая, есть какое-то количество, которое тренировалось, чтобы участвовать в миротворческих миссиях. Единственное, где они были - в Казахстане и там было ясно видно их подготовку, над которой насмехались. К тому же у войск очень низкая мотивация, чтобы воевать на территории Украины. Есть данные, что среди тех, кого готовы бросить в бой, есть желание перейти на сторону Украины, или сдаться в плен в случае пересечения границы.

«Белорусы не достигнут цели и будут уничтожены, это не вызывает сомнения», — добавил Ягунов.

Он отметил, что в России проблемы с войсками, поэтому рассматривать вариант, что движение на границе исключительно для отвлечения – нельзя. Но еще одним препятствием может стать то, что белорусам придется обходить нормы Конституции, где указано, что их войска не могут воевать на территориях других государств.

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