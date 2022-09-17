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"Спермоусов": Арестович метко оговорился, рассказывая об обстреле кабинета херсонского коллаборанта

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"Спермоусов": Арестович метко оговорился, рассказывая об обстреле кабинета херсонского коллаборанта

Кирилл Стремоусов после обстрела кабинета / Фото: скриншот с видео

Описывая оперативную ситуацию на южном фронте, советник ОП отметил попадание ракеты в кабинет одного из руководителей херсонской оккупационной администрации Кирилла Стремоусова, где проходило совещание.

В пятницу, 16 сентября, во время разговора с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал "оговорку по Фрейду", назвав херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова Спермоусовым.

Фейгин сразу пошутил, заметив, что от таких слов действительно тепло растекается все ниже и ниже.

“У них там горюшко. Прямо по Спермоусову... тьфу ты, Стремоусову попали, по кабинету...” — начал пересказ событий Арестович.

После замечания собеседника советник ОП немного стушевался и продолжил рассказ.

"Он там рыдал в скорой и я его понимаю — трудно быть предателем", — заметил Арестович.

Во время этого заседания оккупационной администрации, по его словам, погибли 4 человека, а Стремоусову просто повезло выжить.

“Оккупантов больше всего удивила точность попадания... Хотя найти их довольно просто, вся разведка сводится к тому, чтобы обнаружить самое богатое место, желательно с банькой, бахнуть туда — и не промахнешься. Так и здесь - можно было найти более неприметный зал для совещаний, а не здание областной администрации”, — подчеркнул советник председателя ОП.

Напомним, ранее скончался так называемый "комендант" Бердянска Артем Бардин, чей автомобиль взорвали недалеко от здания администрации в центре города.

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