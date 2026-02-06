Спецназ США закончится через две минуты: Жорин объяснил, почему НАТО не готово воевать за Украину

Максим Жорин

Ни одна страна мира, включая Соединенные Штаты, не готова отправлять своих солдат умирать за Украину. Более того, подготовка западных войск может оказаться неэффективной в условиях той интенсивности боевых действий, которую сдерживают Силы обороны.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин.

Комментируя вопросы гарантий безопасности и возможного физического участия партнеров в войне, военный призвал не питать иллюзий. По его словам, симпатия американского общества не равна готовности жертвовать жизнью.

Жорин подчеркнул, что характер войны в Украине кардинально отличается от тех операций, к которым привыкли элитные подразделения США.

Американцы не готовы к таким событиям и не хотят себя в этих событиях проверять. Это не украсть Мадуро с одним отрядом спецназа. Этот отряд спецназа на этой войне может закончиться просто через две минуты и от него ничего не останется. Вот такая война. Здесь совершенно другие условия и правила», — подчеркнул военный.

Отдельное внимание заместитель командира уделил готовности Североатлантического альянса к современным угрозам. Он отметил, что если США еще пытаются переходить на новый технологический уровень, то европейским армиям НАТО будет «мягко говоря, сложновато».

Жорин напомнил об инцидентах с единичными нарушениями воздушного пространства стран Альянса, которые вызвали растерянность.

«У них огромная беда была с четырьмя дронами на территории стран НАТО. А что с ними будет, когда они попадут в условия, в которых находится сегодня Украина? Когда этих дронов тысячи ежедневно, ежечасно. Не очень я уверен, что солдаты НАТО выдержат и смогут чем-нибудь серьезно в этом помочь», — заявил Жорин.

Он добавил, что, кроме беспилотников, украинские бойцы выдерживают постоянные ракетные обстрелы и «сухопутную составляющую, в которой постоянные штурмы никогда не заканчиваются».

На кого надеяться Украине

По мнению Жорина, лучшей гарантией безопасности для государства исключительно собственные Силы обороны — их развитие, модернизация и усиление.

Роль партнеров он видит не в отправке «неподготовленных к аду» солдат, а в предоставлении ресурсов для создания мощной украинской армии.

Обязательно нужно проговаривать еще и определенные гарантии со стороны наших партнеров. Что касается поддержки: как военной, так и экономической», — подытожил военный, отметив необходимость обеспечения ВСУ современными технологиями.

Напомним, что Киев и западные партнеры разработали четкий механизм реагирования на любые провокации РФ после подписания соглашения о мире.

По данным журналистов, план включает привлечение американских военных и реакцию в течение первых 24 часов после эскалации — сначала в виде дипломатического предупреждения, а затем в виде действий украинской армии, направленных на возобновление перемирия.

Если и после этого будут продолжаться военные действия, Украина и союзники начнут второй этап реагирования. Он предусматривает применение сил «коалиции решительных», в состав которой входят большинство членов ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.