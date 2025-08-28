Спецназовцы СБУ за 4 дня уничтожили вражеской техники на $250 млн

Спецподразделение СБУ "Альфа" / © СБУ

Реклама

Всего за 4 дня спецназовцы ЦСО «А» СБУ поразили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более 250 млн долларов США, а для экспорта — в 2,5 раза дороже.

Реклама

На счету наших воинов:

4 ЗРК «ТОР-М2»

3 ЗГРК «Панцирь»

2 ЗРК «С-300»

1 ЗРК «БУК-М3»

радар 50Н6 «С-350»

РЛС «Каста-2Е2»

РЛС «Подлёт»

РЭБ «Житель»

РЛС «Небо-СВУ»

РЛС 55Ж6М «Небо-М»

В украинской спецслужбе отметили, что поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам.

«Без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу», — пообещали в СБУ.

Напомним, ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об успешном поражении российского ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М» в Азовском море.