Спецназовцы СБУ за 4 дня уничтожили вражеской техники на $250 млн
Украинская спецслужба выводит из строя вражеские системы ПВО и РЭБ.
Всего за 4 дня спецназовцы ЦСО «А» СБУ поразили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более 250 млн долларов США, а для экспорта — в 2,5 раза дороже.
На счету наших воинов:
4 ЗРК «ТОР-М2»
3 ЗГРК «Панцирь»
2 ЗРК «С-300»
1 ЗРК «БУК-М3»
радар 50Н6 «С-350»
РЛС «Каста-2Е2»
РЛС «Подлёт»
РЭБ «Житель»
РЛС «Небо-СВУ»
РЛС 55Ж6М «Небо-М»
В украинской спецслужбе отметили, что поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам.
«Без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу», — пообещали в СБУ.
Напомним, ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об успешном поражении российского ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М» в Азовском море.