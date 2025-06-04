Спецоперации мирового уровня для СБУ становятся системой - эксперт о третьем поражении Крымского моста

Крымский мост / © Служба безопасности Украины

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Спецоперации мирового уровня сложности, как удар по Крымскому мосту, становятся для Службы Безопасности Украины системным явлением.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

По мнению политолога, россияне должны смириться с тем, что не могут спрогнозировать следующий замысел СБУ. "Две спецоперации мирового уровня за пару дней. То, что еще вчера было невероятным - сегодня стало реальностью. СБУ Малюка, вслед за "Паутиной", которая повредила треть российской стратегической авиации, в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз под водой. Длительная подготовка и системная работа умноженная на профессионализм. Вот те составляющие, которые позволяют СБУ то и дело переигрывать врага", - пишет эксперт.

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Черненко подчеркивает, что Крымский мост был сооружением с самой большой охраной в мире. "Подчиненные Малюка второй раз за несколько дней деклассировали россиян. Служба еще раз продемонстрировала - для нее не существует невозможных задач, даже на территории, которую занимает враг. СБУ в третий раз повредила объект, на охрану которого рф тратит миллиарды долларов. Очевидно у путина снова выделят на охрану незаконного сооружения очередные миллиарды (что уже неплохо, потому что эти деньги иначе пошли бы на войну)", - считает экс-нардеп.

"Крымский мост был законной целью СБУ. Россияне пробовали использовать его, как важный маршрут для поставки оружия. Однако каждый подрыв моста усложнял логистику переброски военной техники и боеприпасов. Кроме того, ранее СБУ уничтожила морскую логистику врага. Благодаря своей уникальной разработке - морским дронам Службы. Остатки Черноморского флота РФ из Крыма сбежали и болтаются где-то в районе Новороссийска", - резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела новую уникальную спецоперациюи в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой. Мост сейчас находится в аварийном состоянии.