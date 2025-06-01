Спецоперация "Паутина": почему Россия не сможет возобновить свою авиацию еще десятки лет

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Массированная атака украинских дронов по стратегическим аэродромам РФ может иметь катастрофические последствия для военного авиапарка страны-агрессора.

Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Radio NV.

По его словам, реальные масштабы поражения или уничтожения самолетов можно оценить только после появления спутниковых снимков. Однако даже сейчас ясно: речь идет о серьезном ударе по потенциалу российской стратегической авиации.

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«РФ имеет чуть более 100 единиц стратегической авиации, и если уничтожено или повреждено около 40, то это — половина боеспособных машин. Речь идет о серьезной потере для России», — подчеркнул эксперт.

Особенно болезненна для россиян потеря современных сверхзвуковых бомбардировщиков, таких как Ту-160 и Ту-22. В отличие от устаревших Ту-95, которые РФ использует как «рабочие лошади», современные самолеты являются важным компонентом российской ядерной триады.

«У России нет промышленного потенциала для восстановления парка стратегической авиации. Один тестовый образец за 10 лет и проваленный план на 10 единиц к 2024 году — это реальность. Новые самолеты могут появиться не раньше, чем через 10–20 лет», — объяснил Долинце.

Напомним, атака на стратегические аэродромы в глубине России 1 июня стала свидетельством критической уязвимости обороны РФ.

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Удары осуществлялись с помощью FPV-дронов, заранее доставленных и запрограммированных для взлета в заданное время.

Операция под кодовым названием «Паутина» позволила поразить 41 самолет стратегической авиации России. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной логистики и высокого уровня координации.

Как сообщили источники в Службе безопасности Украины, все участники этой уникальной спецоперации уже длительное время находятся на украинской территории. Так что любые показательные задержания со стороны российских силовиков будут только очередным театром для внутренней пропаганды.