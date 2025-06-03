Спецоперация "Паутина": в СНБО прокомментировали заявления россиян о "участии НАТО"

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Украина провела мощную спецоперацию "Паутина" в тылу РФ, поразив стратегическую авиацию. Однако российская пропаганда утверждает, что все это дело рук НАТО.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Довольно смешно наблюдать, как российские пропагандисты и различные "философы" для Запада типа Дугина, шокированные операцией "Паутина", пытаются доказывать, что это все сделало НАТО", - отметил Коваленко.

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Он отмечает: постоянная попытка отрицать субъектность Украины все больше выставляет россиян посмешищем не только для внешней, но и внутренней аудитории.

"Впрочем, заметно отсутствие координации, когда часть военкоров пишет о прогрессе Украины, а другие пропагандисты выдумывают дурака о НАТО", - заключил руководитель СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс обсудил операцию СБУ «Паутина» внутри РФ. Она показала, какую роль в современной войне играют технологии.

По его словам, сделка серьезно ослабила армию РФ.

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"Операция "Паутина" показала, как на самом деле выглядит современная война и почему так важно оставаться впереди в технологиях", - подчеркнул украинский лидер.