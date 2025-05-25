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Спецпосланник Трампа обратился к россиянам из-за атаки на Киев
Американский чиновник назвал российские атаки «позорными».
Спецпосланник американского президента в Украине Кит Келлог отреагировал на российскую массированную атаку на Киев, обратившись к Москве с призывом остановить огонь.
Об этом он написалв соцсети Х, опубликовав фото последствий российской атаки на столицу Украины.
«Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных», — говорится в посте.
Кит Келлог назвал российские атаки «позорными».
«Остановите убийства. Прекратите огонь сейчас», — обратился он к россиянам.
Ранее спецпосланник Трампа уже призвал к прекращению огня,отметив, что «убийства должны прекратиться», комментируя масштабный обмен пленными между Россией и Украиной.
Напомним, президент США Дональд Трамп пока никак не отреагировал на массированные воздушные атаки российской армии на Украину. Это может свидетельствовать о провале его намерений достичь мирного урегулирования.