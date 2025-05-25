Спецпосланник Трампа обратился к россиянам из-за атаки на Киев

Спецпосланник президента США Кит Келлог / © Associated Press

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Спецпосланник американского президента в Украине Кит Келлог отреагировал на российскую массированную атаку на Киев, обратившись к Москве с призывом остановить огонь.

Об этом он написалв соцсети Х, опубликовав фото последствий российской атаки на столицу Украины.

«Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных», — говорится в посте.

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Кит Келлог назвал российские атаки «позорными».

Последствия российской атаки на Киев / © Кит Келлог в соцсети Х

«Остановите убийства. Прекратите огонь сейчас», — обратился он к россиянам.

Ранее спецпосланник Трампа уже призвал к прекращению огня,отметив, что «убийства должны прекратиться», комментируя масштабный обмен пленными между Россией и Украиной.

Напомним, президент США Дональд Трамп пока никак не отреагировал на массированные воздушные атаки российской армии на Украину. Это может свидетельствовать о провале его намерений достичь мирного урегулирования.

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