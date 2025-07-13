Басня о красной ртути

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Спецслужбы Кремля продолжают информационно операцию в Сирии. Они распространяют басню о «красной ртути» Украины.

Об этом сообщает ГУР МО.

Дата публикации 09:50, 13.07.25 Количество просмотров 3 Спецслужбы Кремля продолжают информационно операцию в Сирии, придумывая о «красной ртути» Украины

Детали спецоперации Кремля в Сирии

ГУР фиксирует очередной эпизод, направленный против Украины информационной операции Кремля в Сирии.

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«Спецслужбы РФ предлагают на так называемом сирийском „черном рынке оружия“ еще один мистический черный ящик с двумя капсулами, в которых якобы содержатся опасные „химикаты“. На одной из капсул размещена надпись: „PU.9424 U“, на второй — „HG25 P307 9,99 U92“, — говорится в сообщении.

Так, кафиры реанимируют старую советскую басню о так называемой «красной ртути» — веществе, которого не существует в природе. Ее использовали для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80-90-х годах ХХ века. Созданная в Москве и направленная против иностранных разведок легенда о «красной ртути» утверждала, что эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления «страшной» бомбы.

В украинской разведке иронически отмечают, что «халтурщики по лубянке» убеждают, что якобы привезенный ими контейнер приобрели у «коррумпированных чиновников Министерства обороны Украины» для «немедленной продажи».

Также в комплекте с фейковыми «элементами» для изготовления «ядерной бомбы» россияне в Сирии предлагают десять капсул с якобы «неизвестными токсичными газами» — на самом деле это реагенты для старого прибора химической разведки, который агенты государства-агрессора уже пытались продать раньше в рамках информационной операции против Украины.

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«Ничего нового и оригинального — российские спецслужбы действуют по лекалам своих предшественников из ХХ века. Старая мифология о „красной ртути“ свидетельствует об обострении жанрового кризиса в среде спецслужбистов кремля. Мы видим, как россия беспомощно „лезет из штанов“, сеет теории заговора, чтобы дискредитировать Украину, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, где упал преступный режим второго путина — Башара Асада. Украина принимает все меры, в том числе через линию военной разведки, чтобы разрушить эти очередные гибридные планы России», ― отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщает о новой опасной тактике, которую начали активно использовать спецслужбы РФ для вербовки граждан под видом сотрудников СБУ.

По словам стражей порядка, враг все чаще маскируется под украинские силовые структуры, чтобы вводить граждан в заблуждение и заставлять выполнять преступные задачи в интересах государства-агрессора.

Речь идет о так называемой операции «под чужим флагом» — приеме, который раньше практически не применялся российскими спецслужбами, но сейчас активно внедряется против украинцев.

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