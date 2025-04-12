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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1419
Время на прочтение
1 мин

"Спи спокойно, друг": в сети появились фото погибшего пилота F-16

Молодой пилот погиб во время выполнения боевого задания.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Павел Иванов

Павел Иванов / Фото: Власть и Константин Либеровы

Ему было 26 лет.

Снимками погибшего Павла Иванова опубликовали известные украинские фотографы Влада и Константин Либеровы на своей странице в Instagram.

«Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо. Самое болезненное — помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на f-16. Все ликовали. Все это очень и очень больно», — говорится в подписи на фото.

Напомним, 12 апреля командование Воздушных сил ВСУ сообщило о смерти молодого пилота F-16.

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Дата публикации
Количество просмотров
1419
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