"Спи спокойно, друг": в сети появились фото погибшего пилота F-16

Павел Иванов / Фото: Власть и Константин Либеровы

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Ему было 26 лет.

Снимками погибшего Павла Иванова опубликовали известные украинские фотографы Влада и Константин Либеровы на своей странице в Instagram.

«Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо. Самое болезненное — помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на f-16. Все ликовали. Все это очень и очень больно», — говорится в подписи на фото.

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Напомним, 12 апреля командование Воздушных сил ВСУ сообщило о смерти молодого пилота F-16.

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