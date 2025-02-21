Спикер Джонсон сделал неутешительное заявление о новой помощи Украине

В то же время, спикер-республиканец отметил, что нужно эту войну довести до конца.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта с масштабной помощью для Украины "нет аппетита".

Об этом он сказал на сцене Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне в четверг, передает собкор "Укринформа".

"Слушайте, на это нет никакого аппетита", – ответил спикер на вопрос ведущего о том, видит ли он возможность принять новый законопроект в поддержку Украины, если война будет затягиваться дальше.

Джонсон при этом обратился с этим вопросом к аудитории, которая хором проскандировала: "Нет!"

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В то же время, спикер-республиканец отметил, что нужно эту войну довести до конца. Кроме того, по его словам, европейские союзники тоже понимают необходимость этого.

"Президент Трамп абсолютно прав, пора с этим покончить", – отметил Джонсон, добавив, что президент США может это сделать.

Ранее спикер Майк Джонсон обещал разблокировать помощь Украине, но поддержка Украины будет отличаться от принятия Сенатом.

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