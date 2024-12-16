Спикер Пентагона: северокорейские солдаты понесли потери в боях в Курской области

У Пентагона есть данные, указывающие на потери среди солдат КНДР как убитых, так и раненых.

Солдаты Северной Кореи, вероятно, участвовали в боевых действиях на территории Курской области России. В США считают, что есть доказательства их потери.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, сообщает Sky News.

"Мы считаем, что северокорейские военные участвовали в боевых действиях в Курске... у нас есть данные, указывающие на потери среди них, как убитых, так и раненых", — отметил Райдер.

Генерал добавил, что в настоящее время в США нет точных сведений о количестве погибших или раненых со стороны Северной Кореи.

Также читайте Фото погибших солдат РФ на Курщине: военные обнаружили северокорейцев

Напомним, что ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщал, что 14 декабря общий северокорейско-российский контингент потерял в Курщине около 200 человек.