Спикер российской Госдумы сказал, кто "ответит" за кума Путина

Спикер российской Госдумы сказал, кто "ответит" за кума Путина

Российский политик считает, что президент Украины "заковал в наручники" Виктора Медведчука как своего "политического оппонента".

Глава российской Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что предателя Украины, кума Путина и пока еще действующего народного депутата Виктора Медведчука задержали по указанию Владимира Зеленского, поскольку он "конкурент номер один" для украинского президента.

Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы РФ распространил выдумку о якобы политических преследованиях Медведчука в Украине и предупредил, что за все, что с ним может случиться, будет отвечать президент Украины Владимир Зеленский.

"Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие в Украине политические свободы. Но США и Евросоюз молчат... Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", — заявил Володин.

Кума Путина российский политик представляет как "инициатора реализации Минских договоренностей" и "конкурента номер один" для украинского президента.

Он также утверждает, что Медведчук "выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства", а Зеленский — "пляшет под дудку США".

"Именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель. А Зеленский пытается представить его изменником, заковав в наручники", — написал Володин.

Напомним, во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

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