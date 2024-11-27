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Спикер Сил обороны рассказал, во что превратила Бахмут путинская армия

Спикер Сил обороны рассказал, во что превратила Бахмут путинская армия

Военные РФ / Фото: Associated Press

В шахтах Бахмута оккупанты развернули полевые госпитали для оказания медицинской помощи раненым.

Оккупанты используют шахты в оккупированном Бахмуте Донецкой области в военных целях. Там обустраивают склады и госпитали.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день Бахмут на временно оккупированной территории служит первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса. Город стал шахтами врага", — заявил спикер.

По его словам, город стал своеобразным логистическим хабом для оккупантов. Из-за того, что там есть шахты, укрепления и укрытия, враг разместил в них и хранит боекомплекты с боеприпасами и технику, а также склады с горюче-смазочными материалами.

Напомним, на Северском направлении оккупанты пытаются захватить Белогоровку в Луганской области. Однако они очень плохо ориентируются на местности из-за ограниченных в проведении тактических штурмов.

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