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Спикер ВМС объяснил, что помогает России удерживать контроль над Крымом

Спикер ВМС объяснил, что помогает России удерживать контроль над Крымом

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук / Фото: Зеркало недели. Украина

Дмитрий Плетенчук также объяснил, почему Крымский мост для врага – сакрализованное явление.

Оборона полуострова Крым требует серьезных ресурсов от российских захватчиков.

Об этом сказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Общественного радио.

Плетенчук отметил, что в этой связи россияне даже перенаправляют ресурсы по другим направлениям, пытаясь защитить свою стратегическую инфраструктуру в Крыму.

В то же время Украина не отказывается от своих стратегических планов разрушить Керченский мост, несмотря на усиление обороны стороны России, но не атакует находящиеся там российские торговые порты и суда.

Что для российских окупантов означает Керченский мост

По словам спикера, российские войска воспринимают Керченский мост как важное логистическое звено. он является важным звеном в соединении материковой части России с временно оккупированными территориями.

"Для них Крымский мост во всех смыслах — сакрализованное явление, потому что, во-первых, это символ имперского достояния, символ, соединяющий материковую часть так называемой РФ с захваченными территориями. Кроме того, он выполняет и логистическую функцию, серьезную, особенно теперь, во время штормов, после того, как железнодорожный паром прекратил свое существование. чтобы эту территорию таким образом охранять", — сказал спикер.

Он подчеркнул, что враг тратит много ресурсов на оборону полуострова и взимает большие силы ПВО и другой военной инфраструктуры, чтобы удержать контроль над Крымом. в Крыму.

Они постоянно, особенно перед периодом штормов, максимально наращивают все средства. Это гидротехнические сооружения, это понтоны, это пристройки разнообразные. В прошлом году, например, на охране моста находились от 10 до 14 кораблей и катеров одновременно. Сейчас их ноль. Они переводят это на воздушную составляющую", — сказал спикер.

Напомним, в октябре Украина нанесла удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в Крыму. Он является крупнейшим объектом такого типа на оккупированном полуострове.

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