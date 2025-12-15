Спикер ВМС объяснил, почему Россия не может обеспечить сопровождение своих кораблей в Черном море

Русский малый ракетный корабль / © Фото из открытых источников

Российские военные корабли не сопровождают собственные гражданские суда в Черном море из-за опасений поражения украинскими средствами.

Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, ситуация с российскими военными кораблями в Черном море остается неизменной, а возможностей для конвоирования гражданского флота у РФ нет.

«О военных судах России в Черном море ситуация остается без изменений. Обеспечить конвоирование гражданских судов в Черном море россияне не способны. В частности, если мы говорим о корабельно-катерном составе», – отметил Плетенчук.

Он пояснил, что для сопровождения гражданских судов российским кораблям необходимо выходить в море и удаляться от баз, где они находятся под прикрытием.

«Для этого нужно выйти в море и отойти вдали от базы, где их прикрывает все, что только может. Они понимают, что если выйдут из этих баз, то встретятся один на один с вызовами в акватории Черного моря», — подчеркнул спикер ВМС.

Плетенчук также обратил внимание, что судно, которое получает сопровождение, автоматически теряет статус гражданского.

«Любое судно, получающее сопровождение — не важно, это военный корабль, самолет или что-то другое — теряет иммунитет гражданского судна и считается военной целью», — пояснил он.

По словам пресс-секретаря ВМС ВСУ, со стороны Украины для российских сил в Черном море существует достаточно угроз, что делает ситуацию для РФ крайне сложной.

«С нашей стороны вызовов предостаточно для них. Поэтому для россиян в Черном море достаточно сложная ситуация», — подытожил Плетенчук.

