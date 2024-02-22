Спикер Воздушных сил потролил Путина из-за попытки "защитить" российские самолеты: видео

Подаренная хозяином Кремля икона не смогла "спасти" от уничтожения очередной российский самолет.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял российского президента Владимира Путина, который 21 февраля на аэродроме Чкаловский подарил главному командованию Воздушно-космических сил России копию иконы Спас Нерукотворный. Икона не смогла "спасти" от уничтожения очередной российский самолет.

На этот счет Игнат опубликовал соответствующее видео, напомнив о потерях самолетов российских ВКС.

"21 февраля кремлевский диктатор вручил военно-космическим силам России современные средства защиты от американских зенитных управляемых ракет. Говорят, дешевая копия, поэтому не работает”, — написал представитель Воздушных сил в комментарии к опубликованному видео.

Спикер Воздушных сил потролил Путина из-за попытки "защитить" российские самолеты

Вооруженные силы Украины только за неделю уничтожили 7 военных самолетов РФ. Последний истребитель-бомбардировщик Су-34 поразили украинские защитники именно 21 февраля.

Напомним, несмотря на то, что Силы обороны постоянно уничтожают авиатехнику врага, у российской армии есть на вооружении еще около 1500 самолетов.

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