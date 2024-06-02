Спикер ВСУ рассказал, на сколько процентов Силы обороны контролируют Волчанск

Силы обороны контролируют большую часть Волчанска на Харьковском направлении, в то же время в городе и окрестностях идут жестокие бои.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин LIGA.net.

Он заявил, что украинские военные сейчас контролируют около 70% города Волчанск.

Тем временем в направлении Липцев захватчики не меняют тактику, продолжая продвигаться малыми штурмовыми группами, но закрепиться на новых территориях у них не выходит.

"Пытаясь поддержать свои активные штурмовые действия враг пытается осуществлять маневрирование резервами, в частности перемещение подразделений в районе линии государственной границы, принадлежащих к 155 отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, 44 армейского корпуса. Однако этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления ", – резюмировал спикер ОСУВ "Хортица".

Напомним, Вооруженные силы Украины провели контрнаступательную операцию в Волчанске и отразили несколько кварталов.

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