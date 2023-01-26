Спикер "Юга" объяснила, как связаны неудачи оккупантов на фронте и их атаки Украины

РФ пытается атаковать тем, что считает пока своим преимуществом.

Активность войск РФ в воздухе свидетельствует об их несостоятельности на суше.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Активное использование ракет, дронов свидетельствует о том, что у врага нет планов для положительной для себя динамики на суше", — сказала она.

Гуменюк отметила, что после назначения Валерия Герасимова руководителем войны против Украины активное применение воздушных сил России продолжается. Сейчас враг пытается атаковать тем, что считает пока своим преимуществом — "то есть оружием, которое может наносить поражение с воздуха".

Напомним, армия РФ в ночь на 26 января возобновила свои атаки Украины дронами иранского производства. В частности, под удар попал Киев.

Уже утром 26 января оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Основной целью россиян во время утренней атаки Украины являлись объекты энергетики, лишение граждан света и тепла.

Во время ракетной атаки на Украину оккупанты осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ. -31К и кораблей из акватории Черного моря.

В результате ракетной атаки РФ введены аварийные отключения света в регионах. Больше всего от российского террора пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что 25 января были признаки того, что враг готовится, было движение на их аэродромах. Ночью была атака дронами. Их, возможно, запускали для выявления нашей ПВО, истощения, корректировки.

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