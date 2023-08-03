Спикером Сил обороны стала американка-трансгендер: в Минобороны отреагировали на "возбуждение" россиян

Журналистка будет информировать англоязычную аудиторию о войне России против Украины.

Новой спикером Сил обороны Украины стала тренсгендерная журналистка из США, защищавшая наше государство на фронте, Сара Эштон-Сирилло. Это вызвало волну хейта и возмущение в государстве-агрессоре.

Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В Минобороны Украины отметили, что Сара Эштон от марта 2022 защищает Украину и является сержантом ТРО и боевым медиком. На фронте она получила ранения.

Сара информирует англоязычную аудиторию о войне России против Украины и развенчивает российские фейки.

"У Сары большая американская аудитория. С 25 июня по 23 июля охват аудитории Сары только в Твиттере составил 28.3 млн. пользователей. Поэтому почему так возбудились хейтом вражеские соцсети, разумеется. Впрочем, это лишь увеличило аудиторию Сары", — отметила Анна Маляр.

Сара Эштон-Сирилло: что известно о новой спикере Сил обороны

Сара Эштон – американская трансгендендерная активистка, журналистка и политика. Она родом из Лас-Вегаса и была активной политикой в штате Невада.

С марта 2022 года Сара начала освещать войну России против Украины. Сначала она приехала во Львов, а впоследствии арендовала квартиру на Северной Салтовке в Харькове – район, который цинично обстреливала Россия.

Там она делала репортажи для LGBTQ Nation о влиянии войны на ЛГБТК, в том числе брала интервью у геев, воюющих за Украину, и документировала российские военные преступления против ЛГБТК-людей. Впоследствии она вступила в ВСУ и стала боевым медиком. В феврале 2023 года Сара получила тяжелое ранение на фронте.

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