Списки коллаборантов и данные о вымогательстве денег: в освобожденном Волчанске нашли документы оккупантов

Предатели не успели уничтожить списки коллаборантов, документы, в которых говорилось о требовании средств от фермеров, и данные о получении зарплат и социальной помощи в рублях.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Волчанске оккупационная администрация работала в помещении местного ЦНАПа. Там россияне и местные предатели вели хозяйственную деятельность. Полиция изъяла документы со списками коллаборантов, данными об их зарплатах в рублях и социальных выплатах.

Фото: Национальная полиция Украины

"Также установлено, что оккупационные власти требовали у фермеров так называемые "добровольные взносы" за возможность продолжать сельскохозяйственные работы. В частности, установлено, что за посев одного гектара земли они должны были оплатить оккупантам 20 долларов США, а за сбор урожая — еще 30 долларов США", – говорится в сообщении.

Фото: Национальная полиция Украины

Полиция прорабатывает найденные документы. Продолжается следствие.

Напомним, СБУ задержала предателя, которого россияне избрали управлять оккупированным селом Дымер в Киевской области.

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