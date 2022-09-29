Списки коллаборантов и данные о вымогательстве денег: в освобожденном Волчанске нашли документы оккупантов

В освобожденном Волчанске Харьковской области полиция нашла документы оккупационных властей.
Предатели не успели уничтожить списки коллаборантов, документы, в которых говорилось о требовании средств от фермеров, и данные о получении зарплат и социальной помощи в рублях.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В Волчанске оккупационная администрация работала в помещении местного ЦНАПа. Там россияне и местные предатели вели хозяйственную деятельность. Полиция изъяла документы со списками коллаборантов, данными об их зарплатах в рублях и социальных выплатах.
"Также установлено, что оккупационные власти требовали у фермеров так называемые "добровольные взносы" за возможность продолжать сельскохозяйственные работы. В частности, установлено, что за посев одного гектара земли они должны были оплатить оккупантам 20 долларов США, а за сбор урожая — еще 30 долларов США", – говорится в сообщении.
Полиция прорабатывает найденные документы. Продолжается следствие.
Напомним, СБУ задержала предателя, которого россияне избрали управлять оккупированным селом Дымер в Киевской области.
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