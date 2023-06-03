"Спланировали дальнейшие действия": Сырский снова побывал на Бахмутском направлении (фото)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский побывал на передовой на Бахмутском направлении, где спланировал с командирами дальнейшие действия и вручил воинам подарки и награды.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Бахмутское направление. Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышать их проблемы и предложения из первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях", – отметил он.

Сырский снова побывал на Бахмутском направлении. Фото/Telegram: Александр Сырский.

Сырский снова побывал на Бахмутском направлении. Фото/Telegram: Александр Сырский.

Сырский снова побывал на Бахмутском направлении. Фото/Telegram: Александр Сырский.

Генерал-полковник Александр Сырский также отметил, что враг продолжает нести значительные потери на Бахмутском направлении.

Напомним, в ВСУ назвали главное достижение защитников в Бахмуте и рассказали, что там сейчас происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Вооруженных сил начать контрнаступление. Об этом глава государства сказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 3 июня.

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