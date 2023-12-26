"Спланированная операция": Игнат прокомментировал удар по кораблю "Новочеркасск"

В Крыму был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" был уничтожен в Крыму в результате удара пилотов тактической авиации ВС.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Спланированная операция и Вооруженными силами, и другими силовыми структурами", — отметил он.

Игнат также добавил, что на "Новочеркасске", вероятно, был мощный боекомплект.

"Какой именно — может объявят позже. Но работа проделана колоссальная. Большой десантный корабль пополнил тот флот, который возглавил сейчас крейсер "Москва", — резюмировал спикер Воздушных сил.

Напомним, в ночь на 26 декабря ВСУ атаковали большой десантный корабль ЧФ "Новочеркасск" в Феодосии. ТСН.ua собрал все, что известно о ночной "бавовне" в Крыму (фото, видео).

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