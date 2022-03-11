Сплошная руина: в Сети показали разбомбленный россиянами интернат в Харькове (фото)

В селе Оскол взрывами было разрушено 5 частных домов.

Оккупанты 11 марта в Харькове обстреляли Оскольский психоневрологический интернат. Подопечные и персонал оскольского интерната в момент обстрела были в укрытии, к счастью, жертв, предварительно, нет. Впрочем, в результате обстрела окупантов сам интернат полностью разрушен.

Об этом информируют в ГСЧС.

Вражеский снаряд попал в один из корпусов 5-этажного Оскольского психоневрологического интерната в селе Оскол Изюмского района. В результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций здания на уровне 2 и 3 этажей, а также локальные возгорания в нескольких местах. К счастью, обошлось без жертв.

"К счастью, обошлось без жертв. Все 30 человек персонала заведения и 330 пациентов (в основном пожилые люди и инвалиды) на момент обстрела находились в укрытии", — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно потушили очаги пожара, обследовали завалы и уцелевшие части здания на наличие людей. Кроме того, в этой деревне взрывами разрушены 5 частных домов. Пострадавшие там также не обнаружены.

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