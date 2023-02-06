Сплошное пепелище без жителей: РФ полностью уничтожила Новоселовское на Луганщине (видео)

В поселке совсем не осталось жителей – в январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

В Луганской области российские оккупанты полностью уничтожили поселок Новоселовское. В населенном пункте нет ни одного уцелевшего здания и не осталось ни одного местного жителя.

Видео развалин поселка опубликовала Луганская ОВА.

"Только фундаменты, воронки и выжженная земля – Новоселовское в Сватовском районе россияне уничтожили полностью. Поселок пустой – местных жителей там нет. В населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пожарище", – говорится в сообщении.

По информации ОВА, в январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

Отметим, что поселок Новоселовское расположен рядом с границей Харьковской области. До Сватового оттуда – менее 15 км. По официальным данным, до полномасштабного вторжения здесь проживало 736 человек.

30 декабря 2022 года Новоселовское освободили бойцы спецподразделения Kraken вместе с 92-й бригадой ВСУ.

Напомним, что вчера, 5 февраля,оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами С-300. В результате атаки есть раненные.

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