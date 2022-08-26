"Сплошное притяжение камней": в Кадиевке уничтожена база российских десантников

В городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области уничтожена база воздушно-десантных войск РФ.
В городе ликвидированы две сотни оккупантов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Телеграмме.
"Город Кадиевка (он же Стаханов), какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русные о "хоть камнях с неба". Ну вот... Прилетело... Да так, что аж 200 по 200 рашистских вдвшников. Продолжение следует", — написал Гайдай.
Местные Telegram-каналы сообщают, что взрыв в Кадиевке прогремел утром 26 августа.
Отметим, украинские военные продолжают наносить урон врагу и уничтожать его технику. Так, защитники ударили по вражескому зенитному ракетно-пушечному комплексу "Тунгуска".
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